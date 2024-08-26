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        Haberler Bilgi Ekonomi Cem Zeytin halka arz detayları, hisse fiyatı, fon kullanım yeri, lot miktarı, talep toplama tarihleri

        Cem Zeytin halka arz oluyor! Cem Zeytin halka arz detayları ve hisse fiyatı nedir?

        Cem Zeytin halka arz oluyor. 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğü açıklayan firma yatırımcısına 100 milyon lot dağıtacak. Üç gün boyunca talep toplayacak Cem Zeytin'in BIST kodu ise 'CEMZY' olacak. İşte, Cem Zeytin halka arz detayları, hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanım yeri ve talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 08:14 Güncelleme: 26.08.2024 - 08:14
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        Cem Zeytin halka arz oluyor. Toplamda 100 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arzdan elde edilen fonun en büyük kısmı 'işletme kredilerinin geri ödenmesi' olarak kullanacak firma 'CEMZY' kodu ile BIST'teki yerini aldı. İşte, Cem Zeytin halka arz hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve fon kullanım yeri...

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        CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI NEDİR?

        Şirketin hisse fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi.

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        CEM ZEYTİN KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma, 100 milyon lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde;

        - 300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL).

        - 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL).

        - 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL).

        - 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL).

        - 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL).

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        CEM ZEYTİN NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK?

        Firma, 29 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep toplayacak.

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        CEM ZEYTİN HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 5-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi.

        Yüzde 5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı.

        Yüzde 10-15 Mut tesisi.

        Yüzde 5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu.

        Yüzde 30-35 İşletme sermayesi.

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        CEM ZEYTİN HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Cem Zeytin 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 25.88 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ve firma katılım endeksine uygun değil.

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