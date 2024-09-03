Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Cem Zeytin CEMZY ne zaman işlem görecek?

        Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

        Cem Zeytin 29 Ağustos, 1-2 Eylül tarihleri arasında 15,30 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Cem Zeytin 'CEMZY' borsada ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtı gündemi meşgul etmeye başladı. Firma halka arz kapsamında 100 milyon lot dağıtımında bulunacak. İşte Cem Zeytin 'CEMZY' BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 18:34 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onay alan Cem Zeytin halka arz edildi. Talep toplama işlemleri 3 Eylül Salı günü itibarıyla sona erdi. Belirtilen tarihler arasında taleplerini giren yatırımcılar, Cem Zeytin halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve hissenin borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi gündemine aldı. 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firmanın yüzde 24,88 halka açık olacak. Peki, Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte Cem Zeytin halka arz sonuçları...

        2

        CEM ZEYTİN TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Cem Zeytin, 29 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep topladı.

        3

        CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI NEDİR?

        Şirketin hisse fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi.

        4

        CEM ZEYTİN KAÇ LOT VERİR?

        Firma, 100 milyon lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde;

        - 300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL).

        - 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL).

        - 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL).

        - 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL).

        - 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL).

        5

        CEM ZEYTİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Cem Zeytin halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Kişi başına düşen lot miktarı halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        6

        CEM ZEYTİN (CEMZY) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Cem Zeytin'in borsada işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Şirketin önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        7

        CEM ZEYTİN HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 35-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi.

        Yüzde 5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı.

        Yüzde 10-15 Mut tesisi.

        Yüzde 5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu.

        Yüzde 30-35 İşletme sermayesi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!