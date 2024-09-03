Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onay alan Cem Zeytin halka arz edildi. Talep toplama işlemleri 3 Eylül Salı günü itibarıyla sona erdi. Belirtilen tarihler arasında taleplerini giren yatırımcılar, Cem Zeytin halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve hissenin borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi gündemine aldı. 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firmanın yüzde 24,88 halka açık olacak. Peki, Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte Cem Zeytin halka arz sonuçları...