Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?
Cem Zeytin 29 Ağustos, 1-2 Eylül tarihleri arasında 15,30 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Cem Zeytin 'CEMZY' borsada ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtı gündemi meşgul etmeye başladı. Firma halka arz kapsamında 100 milyon lot dağıtımında bulunacak. İşte Cem Zeytin 'CEMZY' BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onay alan Cem Zeytin halka arz edildi. Talep toplama işlemleri 3 Eylül Salı günü itibarıyla sona erdi. Belirtilen tarihler arasında taleplerini giren yatırımcılar, Cem Zeytin halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve hissenin borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi gündemine aldı. 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firmanın yüzde 24,88 halka açık olacak. Peki, Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte Cem Zeytin halka arz sonuçları...
CEM ZEYTİN TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Cem Zeytin, 29 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep topladı.
CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI NEDİR?
Şirketin hisse fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi.
CEM ZEYTİN KAÇ LOT VERİR?
Firma, 100 milyon lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde;
- 300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL).
- 700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL).
CEM ZEYTİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Cem Zeytin halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Kişi başına düşen lot miktarı halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
CEM ZEYTİN (CEMZY) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Cem Zeytin'in borsada işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Şirketin önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.