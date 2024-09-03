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        Haberler Bilgi Ekonomi Cem Zeytin talep toplama süreci bugün bitiyor! Cem Zeytin kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

        Cem Zeytin talep toplama süreci bugün bitiyor! Cem Zeytin kaç lot verir?

        Cem Zeytin halka arz kapsamında başladığı talep toplama sürecini bugün bitiriyor. 'CEMZY' BIST kodu ile işlem görmeye hazırlanan firma 100 milyon lot dağıtacak. Şirketin kişi başına 20 ile 200 lot arasında verileceği tahmin ediliyor. İşte, Cem Zeytin halka arz detayları ve olası lot miktarları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 08:17 Güncelleme: 03.09.2024 - 08:17
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        Üç günlük talep toplama sürecinin sonuna gelen Cem Zeytin, bugün saat 17.00 itibarıyla süreci sonlandırıyor. Yatırımcısına 100 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 24,88 halka arz açıklığına sahip. İşte, Cem Zeytin halka arz detayları ile olası lot miktarı dağıtımı...

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        CEM ZEYTİN TALEP TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR!

        Firma, 29 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep toplayacak.

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        CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI NEDİR?

        Şirketin hisse fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi.

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        CEM ZEYTİN KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma, 100 milyon lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde;

        - 300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL).

        - 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL).

        - 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL).

        - 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL).

        - 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL).

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        CEM ZEYTİN HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 35-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi.

        Yüzde 5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı.

        Yüzde 10-15 Mut tesisi.

        Yüzde 5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu.

        Yüzde 30-35 İşletme sermayesi.

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        CEM ZEYTİN HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Cem Zeytin 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 25.88 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ve firma katılım endeksine uygun değil.

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