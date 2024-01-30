Cemal Can Canseven'ı şoke eden mesaj! Bir influencer izinsiz bakın ne yaptı!

Cemal Can Canseven'ı şoke eden mesaj! Bir influencer izinsiz bakın ne yaptı!

Sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajı paylaşan Cemal Can Canseven, telefon numarasının bir influencer tarafından hayranına satıldığını öğrendi.

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Ününe ün katan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can'a tanımadığı bir numaradan: "Cemal selam ben Rabia, Almanya'da yaşıyorum. Numaranı influencer bir kızdan para verip aldım. Çok tatlısın gerçekten. Sadece bunu söylemek istedim." mesajı geldi.