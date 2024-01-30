Cemal Can Canseven'ı şoke eden mesaj! Bir influencer izinsiz bakın ne yaptı!
Bir dönem Survivor'da yarışan ve şampiyonluk kupasını kazanan fenomen Cemal Can Canseven'in başına hiç tahmin edemeyeceği bir olay geldi. Sevilen isim aldığı mesajla şoke oldu. Bir influencer Cemal Can Canseven'in numarasını sattı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına 2020 yılında katılan ve şampiyon olarak gönüllere taht kuran fenomen isim Cemal Can Canseven, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajı paylaşan Cemal Can Canseven, telefon numarasının bir influencer tarafından hayranına satıldığını öğrendi.
Ününe ün katan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can'a tanımadığı bir numaradan: "Cemal selam ben Rabia, Almanya'da yaşıyorum. Numaranı influencer bir kızdan para verip aldım. Çok tatlısın gerçekten. Sadece bunu söylemek istedim." mesajı geldi.
Cemal Can kendisine gelen mesajın ekran görüntüsünü alarak paylaşım yaptı. Ünlü isim altına şu notu düştü: "Birinin izni olmadan numarasını vermemeyi öğrenemediğimiz gibi satmaya da başlamışız harika"
İşte Cemal Can Canseven'in paylaşımı...