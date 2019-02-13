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"BENİM İÇİN ER MEYDANI TİYATRO"

Kadir İnanır’ın, "Dizi oyunculuğu ile oyuncu olunmuyor. Sinema yapmak lazım" sözleri için Hünal, "Herkes dizi oyunculuğu yapmak istiyordur. Doğru şartların bir araya gelmesi lazım. Oyunculara bir teklif gelmesi lazım. Yazarlık yapıp kendi projelerini üretmesi lazım. Bence tiyatro tecrübesi sinemadan daha önemli, farklı kulvarlar ama para kazanmak mı, iyi iş yapmak m? Kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Para kazanmadan yapılan işin saygı görmüyor. Kıymeti yok açıkçası. Daha çok televizyon ve ticari işler işin bunu söyleye biliriz. Ben tiyatroda yoğun bir vakit geçiyorum. Yoğun bir turne programım var. Çok keyif alıyorum. Benim için oyunculukta er meydanı tiyatro, sinema değil” dedi.