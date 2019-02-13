Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 'Son yıllarda dizilerde at binen adam' denilince akla gelen Cemal Hünal, Cüneyt Arkın benzetmelerine gülerken, "Ders verdiğim ünlüler oldu. İsim vermek istemiyorum. Özel eğitimler veriyorum. Paylaşım yapmıyorum, özel oluyor. Kulübümüzde çok fazla ilerleme var. Güzel işler yapıyoruz. Başka dönem işleri de var" dedi.
"BENİM İÇİN ER MEYDANI TİYATRO"
Kadir İnanır’ın, "Dizi oyunculuğu ile oyuncu olunmuyor. Sinema yapmak lazım" sözleri için Hünal, "Herkes dizi oyunculuğu yapmak istiyordur. Doğru şartların bir araya gelmesi lazım. Oyunculara bir teklif gelmesi lazım. Yazarlık yapıp kendi projelerini üretmesi lazım. Bence tiyatro tecrübesi sinemadan daha önemli, farklı kulvarlar ama para kazanmak mı, iyi iş yapmak m? Kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Para kazanmadan yapılan işin saygı görmüyor. Kıymeti yok açıkçası. Daha çok televizyon ve ticari işler işin bunu söyleye biliriz. Ben tiyatroda yoğun bir vakit geçiyorum. Yoğun bir turne programım var. Çok keyif alıyorum. Benim için oyunculukta er meydanı tiyatro, sinema değil” dedi.
"ATIMIZA ÇARPAN KİŞİ VEFAT ETTİ"
Geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu at kulübünde gerçekleşen kaza olayı sonrası ifadeye çağırılan Hünal, "Bizim atlardan birine gece vakti motor çarptı. Malesef çarpan kişi vefat etti. Çok üzücü bir durum. Ailesine sabır diliyorum. Biz de zor durumda kaldık. O yüzden biz de ifade verdik" dedi.
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