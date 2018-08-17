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'Cemal kapıyı aç' sözü yakalattı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde gasp suçundan gözaltına alınan ve 5 kişinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ali Ç.'nin ifadesi ve detaylar ortaya çıktı. Evinde bulunan ve ikisinin gasp ettiği kişlere ait olduğu öğrenilen 4 telefon ile ilgili olarak da, “Akkuş'ta telefoncudan aldım” dediği öğrenildi. Bunun üzerine Mehmet Ali Ç.'nin isim verdiği telefoncunun yanı sıra ilçedeki tüm telefoncular araştırıldı ancak Ç.'nin yalan söylediği belirlendi

17.08.2018 - 11:56 | Güncelleme:

Ordu'nun Akkuş ilçesinde gasp suçundan gözaltına alındıktan sonra 5 kişinin katil zanlısı olduğu iddiası ile tutuklanan ve seri katil olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Ç.'nin ifadesi ve işlediği iddia edilen 5 cinayet ile ilgili tüm detaylara HABERTÜRK ulaştı. Ordu polisinin, gasp edilen iki mağdurun, “Gelen kişi zile bastı ve 'Cemal kapıyı aç' diye seslendi” şeklinde ifade vermesi üzerine gasp ve seri cinayetleri aydınlattığı bildirildi. Gözaltına alındıktan sonra çıkarılan mahkemede tutuklanan Mehmet Ali Ç., olay gecesi dışarı çıkmadığı yönünde savunma yaptı. Mehmet Ali Ç.'nin evinde bulunan güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerde ise zanlının doğruyu söylemediği ortaya çıktı.
 
Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, geçtiğimiz 9 Ağustos günü Ordu Akkuş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saat 03.00 sıralarında gelen ihbarda, Çamalan Mahallesi Aşundur Sokak numara 2'de bulunan evde iki kişinin plastik kelepçe ile kelepçelendikten sonra cep telefonları ile 2 bin 800 lira paralarının gasp edildiği belirtildi. Bunun üzerine harekette geçen ekipler olay yerine gittiklerinde gasp edilen ev sahibi Mehmet Gürelbal ile eve tadilat için gelen Cemil Eroğlu'nun ifadesine başvurdu. İki kişi verdikleri ifadelerinde, kendilerini gasp eden kişinin askeri kamuflaj giydiğini ve kapı ziline bastıktan sonra “Cemal kapıyı aç” diye seslendiğini belirtti.

 


 
ÇEVREDE “CEMAL” ARANDI

Olayla ilgili geniş çapta araştırma başlatan Akkuş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ordu Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çevrede ismi 'Cemal' olan kişileri  incelemeye başladı. Zanlının, yanlışlıkla 'Cemal' isimli kişinin evinin yerine gasp ettiği Mehmet Gürebal'ın evine geldiğini düşünen ekipler, çevredeki evleri tek tek dolaştı. Yapılan araştırmalar sonucu 'Cemal' isimli bir kişi, tanıdığı Mehmet Ali Ç.'nin askeri kamuflaj giydiğini belirtti.
 
13 SUÇTAN SABIKASI VAR

Bunun üzerine Mehmet Ali Ç.'yi incelemeye alan ekipler, Ç.'nin 13 suçtan kaydının bulunduğunu belirledi. Gasp edilen Mehmet Gürebal ile Cemil Eroğlu da polisler tarafından kendilerine gösterilen Mehmet Ali Ç.'nin fotoğrafını teşhis etti. Yapılan operasyon ile Mehmet Ali Ç. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 5 adet cep telefonu, 3 tüfek ve 2 tabanca ve plastik kelepçeler ile 13 büyükbaş hayvan bulundu. Bulunan 5 telefondan ikisinin, gasp edilen Mehmet Gürebal ile Cemil Eroğlu'na ait olduğu belirlendi.
 
ÖLÜ BULUNAN ÇİFTİN TELEFONU EVİNDE BULUNDU

Mehmet Ali Ç.'nin evinde bulunan 5 telefondan birinin de geçtiğimiz 31 Temmuz günü evlerinde tüpten sızan gazdan hayatlarını kaybeden Senai ve Ümit Derim Türedi'ye ait olduğu belirlendi. Zanlı Mehmet Ali Ç.'nin evinde bulunan tüfeklerden birinin ise evinin yakınındaki ormanlık alanda silahla vurularak öldürülen Şeker Köseoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Aynı zamanda zanlı Mehmet Ali Ç.'nin ahırında bulunan 13 büyükbaş hayvandan birinin de Köseoğlu'na ait olduğu belirlendi. Köseoğlu'nun yakınlarının, tüfeğin ve büyükbaş hayvanın Şeker Köseoğlu'na ait olduğunu teşhis ettiği bildirildi.
 
ARAŞTIRMALAR İFADESİNİ ÇÜRÜTTÜ

Ordu Asayiş Şube Müdürlüğü  Gasp Büro Amirliği ve Akkuş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren Mehmet Ali Ç.'nin, evinde bulunan ve Senai ve Ümit Derim Türedi'ye ait  telefonu ile ilgili olarak, “İşyerlerine gittim. Evime geldiğimde yanımda bulunan poşette telefonu buldum” dediği ileri sürüldü. Evinde bulunan ve ikisinin gasp ettiği kişlere ait olduğu öğrenilen 4 telefon ile ilgili olarak da, “Akkuş'ta telefoncudan aldım” dediği öğrenildi. Bunun üzerine Mehmet Ali Ç.'nin isim verdiği telefoncunun yanı sıra ilçedeki tüm telefoncular araştırıldı ancak Ç.'nin yalan söylediği belirlendi.
 
EVDEKİ KAMERA YALANLADI

Yine ifadesinde gasp olayının yaşandığı gece evden hiç çıkmadığını ileri süren Mehmet Ali Ç.'nin, Akkuş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptığı aramada bulduğu kamera ile yalan söylediğini ortaya çıkardı. Mehmet Ali Ç.'nin kendi evine kurduğu kamerada, olay gecesi askeri kamuflaj ile dışarı çıktığı tespit edildi.
 
GASP VE CİNAYET SUÇLARINDAN TUTUKLANDI

Aynı zamanda Ünye'de evlerinde yangın çıkan Nuri (59) ve Lütfiye Usluoğlu'nun (57) ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Ç., gasp ve cinayet suçlarından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

  

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