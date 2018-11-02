Cemal Kaşıkçı cinayeti: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'birkaç hafta içerisinde yaptırımları duyurabiliriz' açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü, ABD'nin yakında atacağı adımları ve uygulayacağı yaptırımları açıklayacağını söyledi.
02.11.2018 - 12:48 | Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü, ABD'nin yakında atacağı adımları ve uygulayacağı yaptırımları açıklayacağını söyledi.
St. Louis radyosu KMOX'e konuşan Pompeo, "Yönetim, şu ana kadar Kaşıkçı cinayeti olayına karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik yaptırımları değerlendiriyor" dedi.
Ancak Pompeo bu yaptırımların açıklanmasının zaman alacağını da belirterek gelecek birkaç hafta içerisinde yaptırımların açıklanabileceğini ifade etti.
ABD şu ana kadar sadece Kaşıkçı cinayetine karıştığı belirtilen 21 Suudi Arabistan vatandaşının ABD vizelerini iptal etti ve bu kişilere vize yasağı getirdi.
Soruşturma hangi aşamada?
Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını devam ettiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü belirtmiş, cesedin ise parçalanıp yok edildiğini açıklamıştı.
Türkiye, Suudi Arabistan'a yönelttiği sorularda Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu ve cinayetin emrinin kim tarafından verildiğini soruyor.
ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, Kaşıkçı'nın cesedinin asitte eritilmiş olması ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etmiş ve şu ana kadar elde edilen delillerin de bu tezi desteklediğini söylemişti.
Washington Post: Kaşıkçı'nın cesedinin asitte eritilmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor
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Ne olmuştu?
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş ve kendisinden haftalarca haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturmada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta işkence gördüğüne ve öldürüldüğüne dair ses ve görüntü kayıtları olduğunu söylüyordu.
Ancak var olduğu iddia edilen kayıtlara dair kanıt paylaşılmadı.
Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın kaybolduğu haberinin ortaya çıkmasıyla önce 'öldürülmediğini' öne sürdü, daha sonra da 'sorgu sırasında çıkan kavgada öldürüldüğünü' söyledi.
Suudi Başsavcılığı ise daha sonra Kaşıkçı'nın önceden planlanmış bir biçimde öldürüldüğüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Cemal Kaşıkçı cinayeti: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'birkaç hafta içerisinde yaptırımları duyurabiliriz' açıklaması/cemal-kasikci-cinayeti-abd-disisleri-bakani-pompeo-dan-birkac-hafta-icerisinde-yaptirimlari-duyurabiliriz-aciklamasi-22026042202604
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