Cemal Kaşıkçı cinayeti: Başsavcılık'tan 'Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı, yok edildi' açıklaması
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Macib'le görüşmelerden "somut sonuç elde edilemediğini" bildiren savcılık, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü, daha sonra cesedinin parçalanarak yok edildiğini açıkladı.
01.11.2018 - 10:19 | Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Macib'le Pazartesi ve Salı günleri gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanarak yok edildiği' söylendi.
Görüşmelerden "somut sonuç elde edilemediğini" bildiren savcılık, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü, daha sonra cesedinin parçalanarak yok edildiğini açıkladı.
Açıklamada Suudi Arabistan'dan gelen "ceset halıya sarılıp yerli işbirlikçiye verildi" ifadelerinin üzerine Macib'e bu yerel işbirlikçinin kim olduğunun sorulduğu, Macib'in "'Suudi Arabistan'dan 'ceset yerli işbirlikçiye verildi' diye bir açıklama yapılmadı" diye yanıt verdiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Başsavcılığının kendilerini ellerindeki delillerle birlikte Suudi Arabistan'a davet ettiğini duyurdu.
Suudi Başsavcı Suud El-Mubeb ve beraberindeki heyet ile yapılan görüşmelerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "Görüşmede, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye Cumhuriyeti topraklarında öldürüldüğü, Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatı ve evrensel hukukun genel prensipleri gereği soruşturma ve yargılama yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri'ne ait olduğu beyan edilmiş, Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiştir" dendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmada Kaşıkçı'nın planlanarak öldürüldüğünün tespit edildiğini duyurdu.
Başsavcılık ayrıca, Suudi Arabistan'a 'yerel işbirlikçinin kim olduğunun' sorulduğunu, kendilerine de sorulara aynı gün cevap verileceğinin belirtildiğini söyledi. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve heyetin soruşturma kapsamında elde edilen delillerle birlikte Suudi Arabistan'a da davet edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"1- Maktul Cemal Kaşıkçı 02/10/2018 tarihinde evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür.
"2- Maktul Cemal Kaşıkçı'nın cesedi, boğularak öldürülmesini müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir.
"Sonuç olarak;
"Maktul Cemal Kaşıkçı'nın uzunca bir süre geçmesine rağmen Başkonsolosluk binasından çıkış yapmadığının bir yakını tarafından adli mercilere bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla ve derinliğiyle devam etmektedir."
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Cemal Kaşıkçı cinayeti: Başsavcılık'tan 'Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı, yok edildi' açıklaması/cemal-kasikci-cinayeti-bassavcilik-tan-kasikci-nin-cesedi-parcalandi-yok-edildi-aciklamasi-22009362200936
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