Cemal Kaşıkçı cinayeti: Washington Post'a konuşan Türk yetkili cesedin asitte eritilmiş olabileceği olasılığı üzerinde durulduğunu söyledi
Washington Post gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra asitte eritilmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini ifade etti. Aynı yetkili toplanan delillerin de bu tezi desteklediğini söyledi.
01.11.2018 - 10:20 | Güncelleme:
ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkili, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra asitte eritilmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini ifade etti.
Haberde ismi gizli tutulan yetkilinin, Kaşıkçı'nın cesedinin başkonsolosluk binasında ya da başkonsolosun rezidansında asitte eritilmiş olabileceğini, yapılan arama ve incelemelerde elde edilen delillerin de bu tezi desteklediğini ifade etti.
Yetkili gazeteye yaptığı açıklamalarda "Kaşıkçı'nın cesedinin gömülmesine gerek yoktu" diye konuştu.
Çarşamba günü soruşturmayla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da "Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı ve yok edildi" demişti.
Suudi Arabistan'ın resmi makamları, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etse de, cesedin nerede olduğunun bilinmediğini savunuyor. Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın cesedinin 'yerli bir işbirlikçiye' teslim edildiği yönünde açıklamalar yapmıştı.
Washington Post'a konuşan üst düzey Türk yetkili ise soruşturmayı yürüten ekiplerin 'yerli işbirlikçi' açıklamasını gerçekçi bulmadıklarını aktardı.
'Suudi Başsavcı işbirliği izlenimi vermedi'
Gazetenin haberinde Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Macib'in İstanbul temaslarında perde arkasında neler yaşandığına dair de bilgiler yer alıyor.
Gazeteye konuşan ikinci bir Türk yetkili, el-Macib'in üç günlük İstanbul temasları boyunca Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğuna dair hiçbir detay vermediğini aktardı.
Yetkili, "El-Macib'in önceliği Türkiye'nin elinde hangi delillerin olduğunu tespit etmekti… Soruşturmada samimi bir işbirliği içerisinde olacakları izlenimini edinmedik" dedi.
Ne olmuştu?
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş ve kendisinden haftalarca haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturmada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta işkence gördüğüne ve öldürüldüğüne dair ses ve görüntü kayıtları olduğunu söylüyordu.
Ancak var olduğu iddia edilen kayıtlara dair kanıt paylaşılmadı.
Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın kaybolduğu haberinin ortaya çıkmasıyla önce 'öldürülmediğini' öne sürdü, daha sonra da 'sorgu sırasında çıkan kavgada öldürüldüğünü' söyledi.
Suudi Başsavcılığı ise daha sonra Kaşıkçı'nın önceden planlanmış bir biçimde öldürüldüğüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Cemal Kaşıkçı cinayeti: Washington Post'a konuşan Türk yetkili cesedin asitte eritilmiş olabileceği olasılığı üzerinde durulduğunu söyledi/cemal-kasikci-cinayeti-washington-post-a-konusan-turk-yetkili-cesedin-asitte-eritilmis-olabilecegi-olasiligi-uzerinde-duruldugunu-soyledi-22013172201317
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