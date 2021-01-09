Cemal Süreya anılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefatının yıl dönümünde Cemal Süreya'yı andı. Bakanlık, sosyal medya hesabından "Üvercinka, 'Göçebe', 'Sevda Sözleri' gibi eserleriyle akıllara kazınan, modern şiirin ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden Cemal Süreya'yı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR