Cemal Süreya'dan dünya şiirleri

Şiirimizin dev isimlerinden Cemal Süreya'nın özenli çevirileriyle dünya edebiyatının önemli isimleri Can Yayınları'ndan çıkan 'Sen Varsın Gecede' adlı kitapta bir araya geldi.

Gerçeküstücülük, sembolizm, romantizm ve kübizm gibi akımları bir araya getiren 'Sen Varsın Gecede', şiirsel estetiğin ve ifadenin en büyük değişim geçirdiği yıllardan derlenmiş kişisel bir antoloji.

Apollinaire, Valéry, Rimbaud ve Verlaine gibi şiirsel estetikte ve ifadede devrim yaratmış isimler, Cemal Süreya’nın çevirisiyle 'Sen Varsın Gecede' adlı kitapta bir arada.

“Çağdaş dünyanın, insandaki yeni bir bilincin karşılığı olan” bu avangard şiir de, hayatını şiire adayan Süreya’nın kalemini, duyarlılığını beslemiştir.