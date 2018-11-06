30 yıl boyunca ulusal gazetelerde farklı görevlerde bulunan Cemalettin Gürsoy, “Engelsiz bir yaşam icin, engelli sorunlarını aşmak için, yine siyasi kulvarda engelsiz koşuya hazırım” diyerek İstanbul Küçükçekmece’den Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı oldu.

Cemalettin Gürsoy, çalışma hayatına 1986-1990 arasında Vestel’in yan kuruluşu olan Astelsan’da montaj elemanı olarak göreve başladı.

Gazetecilik mesleğine 1990 yılında Milliyet Gazetesi’nde başlayan Cemalettin Gürsoy, 1994 yılında Sabah Gazetesi’ne geçti. 20 yıl Sabah ekonomi servisinde borsa/finans editörü olan Gürsoy aynı gazetede 14 yıldır engelliler mevzuatı üzerine “Engelsiz Koşu” köşesini yazdı. 2014 yılında emekliye ayrılan Gürsoy İstanbul'da "Habersiz" isminde gazete çıkartıyor. Gürsoy aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapıyor.

Kendisi de bir ortopedik engelli olan Cemalettin Gürsoy, 8 yaşında yanlış tedavi sonrası engelli kaldı. Gürsoy, 11 ameliyat sonrası koltuk değneklerinden kurtulmayı başardı.

Engellilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yola çıkan Cemalettin Gürsoy, ilk önce zihinsel engellilere hizmet veren Özel Çocuklar Derneği’nde göreve başladı. Gürsoy daha sonra Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkez yöneticiliği gibi sivil toplum kuruluşlarında önemli görevler üstlendi. Engelli Hakları Federasyonu Başkanı olan Gürsoy, engellilerin yasal haklarını korumak için mücadele veriyor.

2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden 3. Bölge’den milletvekili aday adayı, 2014 yılında da Arnavutköy'den belediye meclis üyesi adayı olduğunu ifade eden eden Cemalettin Gürsoy, “Herkes için yaşanabilir kent sloganıyla yola çıkıp, engelsiz bir yaşam icin, engelli sorunlarını aşmak için, bu kez siyasi kulvarda engelsiz koşuya hazırım” diyerek, İstanbul Küçükçekmece’den Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyesi aday adayı olduğunu açıkladı.

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