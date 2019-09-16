Çemen nasıl yapılır?

Çemen özellikle kahvaltılarda çok sevilerek yenir. Ancak çok ekmek yedirdiği için dikkat etmek gerekir. Kilo sorunu olanlar için çok tüketilmemeli çünkü fazla iştah açıcı özelliğe sahiptir.

Çemen Malzemeleri:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 dilim ekmek içi ufalanmış ya da galeta unu

3 yemek kaşığı ceviz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

3 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon ve nane

Az tuz

Çemen Hazırlanması:

Ceviz hariç diğer malzemeler karıştırılarak harmanlanır.

En son biraz iri dövülmüş ceviz eklenir ve karıştırılır.

Bir gece beklerse daha lezzetli olur.

Afiyet olsun.