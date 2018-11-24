Moda tasarımıcısı Cemil İpekçi, Habertürk'te Açık ve Net programında siyasi duruşundan, inanç dünyasına merak edilenleri anlattı.

''MÜŞTERİ PROFİLİ DEĞİŞTİ''

Cemil İpekçi değişen müşteri profiline ilişkin, ''Eskiden giyinmeyi seven tek ona ait elbisesi olmasını isterdi. Şıklık ölçüsü değişti. O zaman bana uymayacak ben zamana uymak zorundayım. Ben bu zamana uyuyorum. Bu haftalarda gençlerin gittiği yerelere gidiyorum. Onları anlamaya çalışıyorum'' dedi.

''PARA EL DEĞİŞTİRDİ''

İpekçi, ''Asil olabilmeniz için en az 5 nesil ailenizde okumuş olması gerekiyor. Cumhuriyete geçişle Osmanlı bitmedi. Osmanlı'nın aileleri cumhuriyette yer aldı. Hiç oturmasını kalkmasını bilmeyen insanlar çok para sahibi oldu. 10 yıldır alıştığımız tarz müşteri gelmiyor.

MUHAFAZAKARLIĞIN DİNLE ALAKASI YOK

Terbiye ve edep başka yerlere çekildi. 2 yıl müddetle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başa geldiğinde ona oy verdim. O an için başka yoktu. Sayın Erdoğan'a güvenmiştim. Rizeli, Karadenizli, açlığı ve yoksulluğu bilen. O Kasımpaşa'nın fakirliğini bilen biri. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine birini de görmüyorum. Gezi olayının birinci günü çok saftı, sonraki günler değil.

''EKONOMİK KRİZ YOK''

Terbiyesiz ve edepsiz insanlar hep olmuştur. Türkiye'nin ekonomisini bozan şey bu. Biz bugün dünyadan daha kötü halde değiliz.

''BENİ YABANCILAR YIKAMASIN''

Beni yabancıların yıkamasını istemiyorum. Cenaze töreni hiç istemiyorum. Beni sevenlerim yıkasın. Gül yağlarıyla yağlasınlar. o gece ellerini açsınlar okusunlar. Ziyarete gelmesinler o bir çöp.'' şeklinde konuştu.

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