Cemre düşme tarihleri 2025: İkinci cemre ve üçüncü cemre ne zaman düşecek?
İlk olarak havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşen cemreler, baharın gelişini simgeliyor. Şubat ayının ortalarından itibaren yaşanan bu doğa olayı, halk arasında büyük ilgiyle takip ediliyor. Peki, 2025 yılında cemre düşme tarihleri ne zaman? İşte doğanın yeniden canlanışına işaret eden cemre tarihleri
Türk kültüründe baharın habercisi olarak bilinen cemre, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek sıcaklıkların artışını müjdeler. Halk arasında birer hafta arayla gerçekleştiğine inanılan bu doğa olayı, kışın etkisini yavaş yavaş azaltırken baharın gelişini hissettirmeye başlar. Peki, 2025 yılında cemreler hangi tarihlerde düşecek?
CEMRELER HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞÜYOR?
Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
CEMRE NEDİR?
Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir. Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir. Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir.
Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor. "Baharın habercisi" olarak kabul edilen cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.