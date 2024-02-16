CEMRE DÜŞME OLAYI HAKKINDA BİLGİLER

Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir; sonra buzların üzerine düşerek onları eritir, oradan da yere girer ve en sonunda ısınan topraktan buhar yükselir.