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        Haberler Gündem Cemre düştü mü? 2024 Baharın habercisi ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        İlkbaharın habercisi sayılan cemre ne zaman düşecek?

        Halk arasında ilkbaharın habercisi olduğuna inanılan cemre düşmesine sayılı günler kaldı. İlk cemrenin havaya düşmesiyle, ilkbahara geçiş süreci başlamış olacak. Toplamda üç tane olan cemre, birer hafta aralıklarla düşecek. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte, 2024 cemre düşme tarihleri..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:36
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        Halk arasında baharın müjdecisi olarak tanımlanan cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Peki, ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte, 2024 cemre düşme tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...

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        İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak; birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

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        İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

        Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart tarihinde toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul edilir.

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        CEMRE DÜŞME OLAYI HAKKINDA BİLGİLER

        Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır.

        Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir; sonra buzların üzerine düşerek onları eritir, oradan da yere girer ve en sonunda ısınan topraktan buhar yükselir.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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