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        Haberler Magazin Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor: Hamileler toplansın - Magazin haberleri

        Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor: Hamileler toplansın

        2020'de Emre Medina ile evlenen ve Karla adında bir kızı bulunan Cemre Kemer, ikinci kez anne olacağını açıkladı. "Hamileler toplansın" diyen Kemer, "Yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 09:41 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:41
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        Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 2020'nin Aralık ayında uzun süre aşk yaşadığı Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.

        Nikâhtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, Kızları Karla'yı 2021'in Temmuz ayında kucağına almıştı. Çiften müjdeli bir haber daha geldi.

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        "HAMİLELER TOPLANSIN"

        Cemre Kemer, ikinci kez anne oluyor. Objektif karşısında kızı Karla ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımlayan Kemer, "Hamileler toplansın. Yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Cemre Kemer'in karnının belirginleştiği görülen videoda, Kemer kızı Karla'ya bebeğinin ultrason görüntüsünü gösterip daha sonra ona sarıldı.

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        Paylaşımıyla hayranlarından yoğun ilgi gören Cemre Kemer'e; Özge Özpirinçci, Aslışah Alkoçlar, Burcu Kara ve Seda Bakan gibi ünlü isimler de yaptıkları yorumlarla tebrik etti.

        #Cemre Kemer
        #Karla Medina
        #Emre Medina
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