Cemre, halk dilinde doğanın canlanmasını temsil eder. Kelime anlamı olarak kor ve ateş’i temsil eden cemre havaların ısınmasının da habercisidir. Havaya, suya ve ardından toprağa 7 gün arayla düştüğüne inanılan cemre gündeme geldi. Mart ayının gelmesiyle birlikte üçüncü cemrenin düşüp düşmediği ise merak konusu oldu.