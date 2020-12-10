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HaberlerTelevizyonCemre'nin destekçileri güçlerini birleştiriyor! Alev Alev'in 6. Bölüm Tanıtımları
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Cemre'nin destekçileri güçlerini birleştiriyor

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev', bu akşam 6. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi'nin zekice hamlesinin ardından Cemre bir yol ayrımına gelmiştir. Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur. Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Cemre'nin destekçileri güçlerini birleştiriyor! Alev Alev'in 6. Bölüm Tanıtımları
Cemre'nin destekçileri güçlerini birleştiriyor
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HABERTURK.COM

Alev Alev bu akşam 6. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi'nin zekice hamlesinin ardından Cemre bir yol ayrımına gelmiştir. İskender'in Ömer'den alacağı intikam bu defa çok daha sert olur. Bülent, Çiçek ile Tomris'in zayıf noktalarını bulmuş ve onlara şok olacakları bir sürpriz hazırlamıştır.

Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur. Yedikule Mahallesi beklenmedik olaylara gebedir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Alev Alev'in 6. bölüm tanıtımları:

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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