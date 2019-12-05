Cemre Uyanık kimdir?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından birisi olan Cemre Uyanık'ın hayatını sizler için araştırdık. İşte Cemre Uyanık'ın hayatı.

CEMRE UYANIK HAYATI

Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.