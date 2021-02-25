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HaberlerTelevizyonCemre yeni bir hayatın kapısını aralıyor! Alev Alev yeni bölüm tanıtım
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Cemre yeni bir hayatın kapısını aralıyor

Alev Alev bu akşam 16. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre, Güneş'in geçici velayetini almak için çabalamaya devam etmektedir. Çelebi zekice manevralarla kendisine yapılan saldırıları göğüslerken, karşısına hiç beklemediği yeni bir düşman çıkar. Cemre ise Çelebi ile olan savaşında, yeni ve umut dolu bir hayatın kapısını aralar. Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Cemre yeni bir hayatın kapısını aralıyor! Alev Alev yeni bölüm tanıtım
HABERTURK.COM

Alev Alev bu akşam 16. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre, Güneş'in geçici velayetini almak için çabalamaya devam etmektedir. Çelebi zekice manevralarla kendisine yapılan saldırıları göğüslerken, karşısına hiç beklemediği yeni bir düşman çıkar. Ömer ve İskender arasında sert bir mücadele başlamak üzeredir. Ömer bu mücadelede karşısında sürpriz bir ismi bulur. Rüya, Ömer'in annesi ile ilgili yarasını merak ederken, Çiçek hakkında şok edici bir gerçekle yüzleşir. Cemre ise Çelebi ile olan savaşında, yeni ve umut dolu bir hayatın kapısını aralar.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 16. Bölüm Tanıtımları;

Alev Alev'in 16. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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