AA

İstanbul'dan Sivas'ın Gürün ilçesine cenaze taşıyan E.B. idaresindeki araç, Kayseri-Malatya kara yolunun Karakuyu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada M.T. ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi hayatını kaybetti, M.K., S.Ş. ve E.B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile araçtaki cenaze de Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf: DHA