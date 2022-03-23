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Cenaze yolunda kahreden facia! Arkadaşına yolda kalan aracını itiyordu

İstanbul'da, 42 yaşındaki Yalçın Malkoç, teyzesinin Zonguldak'taki cenazesine katılmak için yakını ile birlikte yola çıktı. Yakının aracı, E-5 olarak bilinen D100 kara yolu üzerinde Büyükçekmece-Güzelce mevkisinde arıza yaptı. Aracı iten 3 kız babası Malkoç'a arkadan gelen TIR çarptı. TIR ile otomobil arasına sıkışan Malkoç, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Korkunç kazanın ardından TIR sürücüsü ise şoka girdi.

Cenaze yolunda kahreden ölüm! Arkadaşını aracını itiyordu
Cenaze yolunda kahreden facia!
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İHA

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen feci kazada, arkadaşının bozulan aracını itmeye çalışan Yalçın Malkoç feci şekilde can verdi. Talihsiz adamın teyzesinin cenaze törenine katılmak için Zonguldak'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kahreden kaza, dün saat 15.30 sıralarında E-5 olarak bilinen D100 kara yolu Büyükçekmece-Güzelce mevkisinde gerçekleşti. Yalçın Malkoç (42), teyzesinin cenaze törenine katılmak için arkadaşıyla Zonguldak'a gitmek üzere yola çıktı. 34 YHT 95 plakalı araç seyir halindeyken arıza yaptı.

TIR İLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI

Yalçın Malkoç, yakınının arıza yapan aracını Beylikdüzü istikametine doğru itmeye başladı. O sırada aynı istikamete giden 38 GA 687 TIR, duramayarak Malkoç'a çarptı. TIR ile otomobil arasında sıkışarak ağır yaralanan Malkoç'a ilk müdahaleyi yapan sürücüler, sağlık ekiplerine haber verdi. Malkoç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 3 kız babası Malkoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde kaza sonrası şoka giren TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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