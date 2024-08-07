Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cenazesi yanlış isimle gömülmüş | Son dakika haberleri

        Merve'nin cenazesi yanlış isimle gömülmüş

        Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin ağır yaralar açtığı Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce insan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 07.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cenazesi yanlış isimle gömülmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre 26 yaşındaki Merve Ateş de büyük depreme Hatay'da ailesiyle birlikte yakalandı.

        Kentin İskenderun ilçesinde Mert Sarıgül sitesinin enkazından Merve Ateş'in anne ve babasının cansız bedenleri 4 gün sonra çıkartıldı.

        ACI HABER DÜN GELDİ

        Ancak Merve Ateş’e ulaşılamadı. Ablası ve ailenin yakınları Merve'nin enkazdan yaralı çıkarılıp Mersin'e oradan da Ankara'ya sevk edildiği iddiaları üzerine aylardır bir umutla kendisini arıyordu.

        18 aydır aranan Merve'nin cenazesine ise İskenderun'daki Çankaya mezarlığında ulaşıldı. 26 yaşındaki Merve'nin başka bir isimle defnedildiği DNA eşleştirmesiyle ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor