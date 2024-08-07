Cenazesi yanlış isimle gömülmüş

Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre 26 yaşındaki Merve Ateş de büyük depreme Hatay'da ailesiyle birlikte yakalandı.

Kentin İskenderun ilçesinde Mert Sarıgül sitesinin enkazından Merve Ateş'in anne ve babasının cansız bedenleri 4 gün sonra çıkartıldı.

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Ancak Merve Ateş’e ulaşılamadı. Ablası ve ailenin yakınları Merve'nin enkazdan yaralı çıkarılıp Mersin'e oradan da Ankara'ya sevk edildiği iddiaları üzerine aylardır bir umutla kendisini arıyordu.

18 aydır aranan Merve'nin cenazesine ise İskenderun'daki Çankaya mezarlığında ulaşıldı. 26 yaşındaki Merve'nin başka bir isimle defnedildiği DNA eşleştirmesiyle ortaya çıktı.