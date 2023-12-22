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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cenazeye geldi, başından vuruldu

        Kocaeli'den Düzce'ye cenazeye geldi, başından vurularak öldürüldü

        Kocaeli'den Düzce'ye, yakınının cenazesine gelen Ali Yavuz, kendisini takip eden husumetlisi Sami G. tarafından silahla vuruldu. Tabancayla başına 3 kez ateş edilen Ali Yavuz, aracının içinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:11 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:11
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        Cenazeye geldi, başından vuruldu
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        Kocaeli'den cenaze için Düzce'ye gelen Ali Yavuz (54), husumetlisi tarafından öldürüldü.

        Olay, saat 15.00 sıralarında, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce Sami G. ile yaşadığı husumet sebebiyle Düzce'den taşınıp Kocaeli'ye yerleşen Ali Yavuz, bir yakınının cenazesi için Düzce'ye geldi.

        BAŞINA 3 EL ATEŞ AÇIP KAÇTI

        Sami G., cenaze namazı için Gümüşova ilçesine geldiğini haber alıp takip ettiği Ali Yavuz'un başına, tabancayla 3 el ateş açıp kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ARACIN İÇİNDE CAN VERDİ

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ali Yavuz'un otomobilinin içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz'un cansız bedeni, savcının incelemeleri sonrası morga kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan Sami G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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