Çenesi olmadan dünyaya geldi ve gerçek aşkını bularak herkese ilham verdi

4 Şurada Paylaş!







“Farklı olduğumu ve bazı insanların çirkin olduğumu düşünüp beni kabul etmeyeceğini anlıyorum ama ben yine de kalbi, duyguları ve beyni olan bir insanım. Herkes gibi bana da saygıyla davranılmalı.”

5 Şurada Paylaş!







Williams ve eşinin hikâyesi birçok kişiye ilham verebilir. 2019 yılında iş yerinde tanışan çiftin ilişkisi zamanla aşka dönüştü. Vania, Williams'ı fazlasıyla merak ediyordu ancak onunla konuşmak için cesaret etmesi biraz zaman aldı.