Çengelköy'de yeni şeyler oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
İLANDIR

Çengelköy'de yeni şeyler oluyor

Çengelköy'de yeni şeyler oluyor

Click Here!

İstanbul Anadolu yakasının en eski yaşam merkezlerinden Çengelköy, doğa ile şehir hayatının buluştuğu, Boğaz havasını doya doya içinize çekebileceğiniz, tarihi dokusunu koruyan nadir semtlerden biri. Tarih kitaplarında sözü edilen Çengelköy’ün seyredilmeye doyulmayan muhteşem tabii güzelliği, sessizliği ve temiz havasını bugün de yaşamak mümkün. Birbirinden etkileyici ve alımlı yalıları, asırlık çınar ağaçları, çoğumuzun özlemini çektiği mahalle kültürü ve bahçeden taze taze toplanan sebze meyveleriyle meşhur Çengelköy, İstanbul'da "Her yere yakın, her şeyden uzakta olma ayrıcalığı" sunan huzurlu hayatın adreslerinden biri. Gidip görenlere, havasını soluyanlara "Keşke burada bir evim olsa" dedirten Çengelköy, Üsküdar'a 15 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanına 35 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 15 dakika mesafede yer alıyor.

Türk inşaat sektöründe 65 yılı aşan tecrübesiyle çevreye ve yaşama saygılı pek çok projeyi hayata geçiren Tahincioğlu, İstanbul'un bu nezih semtine yakışır, tarihe saygılı yeni projesi Nidapark Çengelköy’ü satışa sundu. Nidapark Çengelköy, Çengelköy’e has çehreyi korurken ,ferahlık, konfor ve lüksü buluşturan bir yaşam projesi.

Satışa sunulan Tahincioğlu Nidapark Çengelköy Projesi ile ilgili detaylar için tıklayın >>>

Az katlı ve yatay mimari özellikli yapılarla Çengelköy’ün dokusuna ve tabiatına uygun tasarlanan Nidapark Çengelköy, mimari detaylarla hayatı kolaylaştıran ve ihtiyaca cevap veren daire seçenekleri, asırlık ağaçların bulunduğu geniş bir yeşil alan ve kapsamlı sosyal tesis olanakları sunuyor.

Sosyal donatıları arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, buhar banyosu, sauna, cafe, çocuk oyun alanı, güneşlenme ve seyir terasları, yürüyüş parkurları bulunan Nidapark Çengelköy’de aynı zamanda kamunun kullanımına açık yemyeşil bir park alanı da bulunacak.

Satışa sunulan Tahincioğlu Nidapark Çengelköy Projesi ile ilgili detaylar için tıklayın >>>

Nidapark Çengelköy avantajlı konumu sayesinde İstanbul’un her noktasına konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşma ayrıcalığı sunuyor. Araçla köprüden çıkar çıkmaz dakikalar içinde eve ulaşmak ya da Çengelköy İskelesi’nden nostaljik bir Boğaz yolculuğuna çıkmak, Nidapark Çengelköy’de yaşayanlar için hayatın parçası olacak.

Eskinin geleneksel boğaz yaşamından izler taşıyan Nidapark Çengelköy, Çengelköy'ün merkezine 5 dakika uzaklıkta, toplam 36 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. 71 bin 355 metrekare inşaat alanına sahip projede 10 bin metrekarelik doğal toprak alanı bulunuyor. 12 blokta 207 konutun yer aldığı butik projede 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1, 4,5+1 ve 5,5+1 dubleksten oluşan farklı büyüklükte daire seçenekleri yer alıyor. Ayrıca tüm dairelerde balkon veya teras bulunuyor.

Projeden banka kredisi kullanmadan, dolayısıyla dosya ve hayat sigortası masrafı olmadan 36 ay 0 vade farkı ya da 60 ay 0,69 vade farkı gibi avantajlı ödeme planları ile ev sahibi olunabiliyor.

Satışa sunulan Tahincioğlu Nidapark Çengelköy Projesi ile ilgili detaylar için tıklayın >>>

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.