Cengiz İnşaat 405 milyon Euro'luk ihale için imzayı attı

AA

Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi'ne bağlayacak Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı projesinde imzalar atıldı. Törende Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Deniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oleg Butkoviç, HZ Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Ivan Krsic, Türkiye Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Muhammet Cengiz hazır bulundu.

İhale bedeli 405 milyon Euro olan 42,6 kilometrelik Krizevci-Koprivnica tren hattında 9 da istasyon olacak. 2024 yılında faaliyete geçecek demir yolunda trenlerin hızı saatte 160 kilometreye ulaşacak.

Hırvatistan'da yapılacak hat ile Macaristan, tren yoluyla Adriyatik Denizi'ne bağlanmış olacak. Böylece İber Yarımadası'ından başlayarak Ukrayna’ya ulaşan demir yolu, Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e bağlanacak. Hattın maliyetinin yüzde 85’i Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

İHALE İÇİN 10 FİRMA YARIŞTI

Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı tren hattının proje çalışmalarına 2018 yılında başlandı. Plan, etüt ve projelendirme aşamaları bittikten sonra 26 Kasım 2018 tarihinde ise ihale süreci başlatıldı.

Projeye aralarında Çin, İspanyol, Avusturya, Yunanistan, Slovenya ve Türkiye’den de 10 dev firma teklif verdi.

İhaleye en uygun teklifi Çin konsorsiyumu Sinohydro Corporation sundu ancak ihale şartnamesinde yer alan yükümlülükleri yerine getiremeyeceği ortaya çıkınca ihaleden elendi. Tren hattının ihalesi 405 milyon avro ile en iyi ikinci teklifi veren Cengiz İnşaat'a kaldı. Böylece Cengiz İnşaat, Hırvatistan’da en pahalı alt yapı ihalesini kazanan yabancı şirket oldu.

2024 yılında teslim edilecek 42,6 kilometre uzunluğunda çift hatlı demir yolu işi kapsamında, altyapı, üst yapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri yapılacak. Proje kapsamında 9 istasyon inşa edilirken en uzunu 635 metre olan 16 köprü/viyadük de yapılacak.