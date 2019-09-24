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HaberlerMüzik

Cengiz Kurtoğlu: Benim şarkımı başkası okuyamaz

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam Ataşehir'de sevenleriyle buluştu. Sahne sonrası verdiği röportajda Cengiz Kurtoğlu, bir proje albümü düşündüğünü söyledi. Muhabirlerin, "Albümde sizden başka birisi olacak mı?" sorusuna Kurtoğlu, "Sadece ben olacağım, kendi şarkılarımı ben okuyacağım. Benim şarkımı benden başkası okuyamaz diyebilrim" yanıtını verdi

Cengiz Kurtoğlu

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam Ataşehir'de sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarını konsere gelen hayranları için seslendiren Kurtoğlu’nun neşesi ve fit görüntüsü dikkat çekti.

Sahne sonrası verdiği röportajda Cengiz Kurtoğlu, bir proje albümü düşündüğünü söyleyerek "Eski şarkılarımı tekrar bir albümde söylemek, toplamak istiyorum. İleride güzel bir sürpriz olacak" dedi.

Muhabirlerin, "Albümde sizden başka birisi olacak mı?" sorusuna Kurtoğlu, "Sadece ben olacağım, kendi şarkılarımı ben okuyacağım. Benim şarkımı benden başkası okuyamaz diyebilirim" yanıtını verdi. 

 

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