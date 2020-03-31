Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede ligler ertelenirken, futbolcular da antrenmanlarına evlerinde devam etmek zorunda kaldı. Roma forması terleten ay-yıldızlı oyuncu Cengiz Ünder'den de bu bağlamda bir video geldi. Gerçekleştirdiği top çalışmasını takipçileriyle paylaşan Cengiz, videoya 'Evde kal' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.
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