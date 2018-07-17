Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Roma takımına transfer olan ve burada gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Cengiz Ünder, yeni sezon öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Türkiye ile Dünya Kupası'na katılmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu belirten Cengiz Ünder, "Dünya Kupasına gidemediğim için haliyle çok üzüldüm. Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyordum. Benim en büyük hayalimden biri orasıydı. Maalesef bunu başarmadık inşallah ileriki dönemlerde en büyük hayallerimden birini gerçekleştirerek, Dünya kupasına gitmek istiyorum" dedi.
"GEÇEN SENENİN ÜZERİNE ÇIKMAM LAZIM"
Geçtiğimiz sezon İtalya'da en genç oyuncu seçilmesiyle ilgili görüşlerini belirten Cengiz Ünder şöyle konuştu:
"Geldiğim ilk senede bunu başarmak benim için gurur verici bir şey. Bu sene daha iyi olmalıyım ki geçen sene de hatırlansın. Gelecek sezonda hedefim daha yüksek. Geçen sene attığım 8 golün üzerine çıkmam lazım. Beklentilerin yüksek olduğunun biliyorum.
Bu sene de çok iyi işler yapacağıma inanıyorum. Lige tamamen alıştım ve en iyisini yapacağıma inanıyorum. Verona maçına kadar golüm yoktu. Verona karşılaşmasından 4-5 maç önce bir röportajda ilk golümü attığım zaman devamı gelecektir demiştim.
İlk golümü attıktan sonra hiç durmadım ve atmaya devam ettim. Benim için o zamanlar çok güzel geçti. Her hafta gol atıyordum. Umarım bu sene daha iyisini yapacağım."
"UMARIM BİR GÜN BENDE SALAH GİBİ BÜYÜK OYUNCU OLURUM"
Muhammed Salah'a benzetilmesiyle ilgili olarak da konuşan yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Şu an için onla kendimi kıyaslamak yanlış olur. Kendisi inanılmaz bir oyuncu . Liverpool ile karşılaştığımızda da onu durdurmak imkansızdı. Benimde onun yerine gelmem onur verici bir şey.
O da burada performansını gösterdi ve gitti. Ben de burada çok iyi işler başarmak istiyorum. Umarım bir gün bende onun gibi büyük bir oyuncu olurum."
O da burada performansını gösterdi ve gitti. Bende burada çok iyi işler başarmak istiyorum. Umarım bir gün bende onun gibi büyük bir oyuncu olurum."
"VERONA VE SHAKHTAR'A ATTIĞIM GOLLER UNUTULMAZ"
Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı ilk gollerin kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Cengiz şunları söyledi:
"Bu performansta olmamın en büyük sebeplerinden biri tabii ki hocamdır. Bana her zaman güvendi ve oynattı.
Verona'ya karşı attığım gol bir de Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar maçını söylemek istiyorum. İki maçta attığım gol benim için çok önemlidir. Çünkü Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gollerimdi."
"EMRE AĞABEY BENİM İÇİN TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK OYUNCUSUDUR"
Medipol Başakşehir'de birlikte forma giydiği Emre Belözoğlu ile ilgili de konuşan Cengiz Ünder, tecrübeli oyuncuya övgü yağdırdı:
"Emre ağabeyin son zamanlarında onunla oynadığım için çok şanslıyım. Bence çok büyük bir oyuncu müthiş bir oyuncu. Buradaki oyuncularla da oynadım. Onun gibi oyuncu nadir gördüm.
Bana her zaman tavsiye vermiştir sağlığına dikkat et, yemene içmene dikkat et diye. Çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum diye tavsiyelerde bulunur sağ olsun. Benim için Türk futbolunun en büyük oyuncusudur."
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