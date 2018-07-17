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Türkiye ile Dünya Kupası'na katılmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu belirten Cengiz Ünder, "Dünya Kupasına gidemediğim için haliyle çok üzüldüm. Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyordum. Benim en büyük hayalimden biri orasıydı. Maalesef bunu başarmadık inşallah ileriki dönemlerde en büyük hayallerimden birini gerçekleştirerek, Dünya kupasına gitmek istiyorum" dedi.