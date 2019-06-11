Milli futbolcu Cengiz Ünder'in yeni teknik direktörü belli oldu. Son olarak Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Portekizli teknik adam Paulo Fonseca, bundan böyle Roma'da görev yapacak.

46 yaşındaki çalıştırıcı Roma ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Jim Pallotta, Fonseca için "Paulo genç ve hırslı bir hoca. Uluslararası deneyimi ve kazanma mantalitesi olan birisi. Cesur ve hücum futbol anlayışıyla taraftarımızı heyecanlandıracaktır." dedi.

Göreve başlamanın sabırsızlığını yaşadığını söyleyen Fonseca ise "Bizi bekleyen yeni maceralar için oldukça motiveyim. Taraftarımızla özel şeyler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2016'da göreve geldiği Shakhtar Donetsk ile 3 lig, 3 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazanan Paulo Fonseca, daha önce Pacos Ferreira, Braga ve Porto'da çalıştı.

ZORRO KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaları durumunda Zorro kıyafeti giyeceğini duyuran Fonseca, bunu başarmaları sonrasında Manchester City ile oynanan maç öncesinde sözünü tutmuştu. Fonseca bu hareketiyle gündeme oturmuştu!