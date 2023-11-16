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        Haberler Spor Futbol Cengiz Ünder, milli aradan sonra yüzde yüz hazır olacak - Futbol Haberleri

        Cengiz Ünder, milli aradan sonra yüzde yüz hazır olacak

        Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı. Sakatlıktan yeni çıkan tecrübeli kanat oyuncusunun milli arada tam olarak hazır hale gelmesi için bu kararın alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:51 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:51
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        Cengiz, milli aradan sonra yüzde yüz hazır olacak
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        Bugün milli takım kafilesiyle Berlin'e götürülmeyen Cengiz Ünder, Samandıra'ya dönerek hazırlıklarına takımıyla birlikte devam edecek.

        Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre sahalardan uzak kalan ve Adana Demirspor maçına sonradan dahil olan Cengiz Ünder, hem teknik direktör Montella ve teknik heyet ile birlikte çalışma ortamını görmek, hem de kaptanlardan birisi olması sebebiyle takımın yanında olması için kadroya dahil edilmişti. Ünder, son maçlar öncesinde de A Milli Takım'ın EURO 2024'e katılmayı garantilemesi nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

        Çalışmalarını Sarı-lacivertli kulüpte sürdürecek olan deneyimli futbolcunun, milli aranın ardından yüzde yüz hazır olması bekleniyor.

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