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        Haberler Dünya Cenin Belediyesi: İsrail, şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok etti | Dış Haberler

        Cenin Belediyesi: İsrail, şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok etti

        İsrail'in 28 Ağustos'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de başlattığı saldırılar 4. gününde devam ediyor. Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok ettiğini, sokakları bir buçuk metre derinliğe kadar buldozerlerle kazarak, elektrik ve haberleşme kablolarına zarar verdiğini bildirdi. BM ise İsrail'e Cenin'deki saldırılarını sonlandırma çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:59 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:23
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        'İsrail, Cenin altyapısının yüzde 70'ini yok etti'
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        İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Belediyesi, İsrail'in dört gündür süren saldırılarında şehrin altyapısının yüzde 70'inin yok edildiğini bildirdi.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Beşir Mutahir, İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Mutahir, İsrail güçlerinin şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok ettiğini, sokakları bir buçuk metre derinliğe kadar buldozerlerle kazarak, elektrik ve haberleşme kablolarına zarar verdiğini belirtti.

        İsrail'in Cenin'de zarar verdiği sokakların yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Mutahir, şehrin yüzde 80'ine ve mülteci kampının tamamına su verilemediğine dikkati çekti.

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        BM'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Filistin Ofisi, İsrail ordusunun Batı Şeria ve Cenin bölgesindeki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "OHCHR, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki askeri operasyonlar sırasında yasa dışı güç kullanmasını kınıyor ve Cenin mülteci kampına yönelik mevcut saldırının derhal sona erdirilmesini istiyor." ifadesi kullanıldı.

        Cenin mülteci kampında ve yakınlarında devam eden saldırının, hukuk dışı öldürmelere, Filistinli sakinler için güvensizliğe ve yaklaşık 11 bin Filistinlinin yaşadığı kampta devasa bir yıkıma yol açtığı bildirilen açıklamada, İsrail ordusunun 5 hava saldırısında Cenin ve çevresinde 12 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

        İsrail askerlerinin bölgedeki onlarca genç Filistinliyi evlerinden alıp sorguladığı, onlara uzun süre şiddet uyguladığı ve saatlerce yiyecek almalarını engelleyerek kötü muamelede bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, gözaltına alınanların çoğunun açıklanmayan yerlere götürüldüğü kaydedildi.

        Açıklamada, "İsrail ordusunun askeri silah ve taktik kullanımı, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin tırmanmasında etkili oluyor." ifadesi kullanıldı.

        İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ SALDIRILARI

        İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" saldırısını başlattığını duyurmuştu.

        Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 4. gününde devam ediyor.

        İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırılarında 26 Filistinli öldürüldü.

        İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 672 Filistinli hayatını kaybetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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