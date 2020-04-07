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Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle sağlık çalışanları hastanede mücadele vermeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren de, Twitter hesabından "Bu günler geçince İstanbul'da düğünü olacak yoğun bakım hemşiresi olanlar arasından kura çekip en az 2 tanesinin düğününde şarkı söyleyeceğim. Fırın ve bulaşık makineleri benden. (Sahnem de güzeldir iyi eğlendiririm) DM atın bakalım" diyerek bir jestte bulundu.

"TÜRKİYE GENELİNDE YAPACAĞIZ"

Bunun üzerine yoğun talep alan Eren, bir paylaşım daha yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Anlaşıldı bu iş iki hemşirenin düğününde şarkı söylemekle olmayacak ne güzel şeyler yazıyorsunuz. Bu bayağı büyüyor. Türkiye genelinde yapacağız anlaşıldı. Sağ olun var olun haberleri bekleyin.

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