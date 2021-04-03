"BİZ HEP YANLIŞ ANLAŞILDIK"

Cenk Eren, ayrıca pandemi döneminin herkes gibi kendisi için de sıkıntılı geçtiğini söyledi. Eren, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu aşılar inşallah haziran ayının sonuna kadar biter. Biraz daha rahatlarız. Bu dönem esnaf için zor geçti. Özellikle bizim camiamızdaki kayıt dışı çalışan müzisyenler için çok zor geçti. Günlük 100 liraya çalışan arkadaşlar geçen seneden beri evlerine ekmek götüremiyor. Biz bunu söylerken göz önündeki sanatçıları kastediyoruz sandılar. Biz hep yanlış anlaşıldık, katledildik.