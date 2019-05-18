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Cenk Ergün: 'Büyük ihtimal Galatasaray kazanır'

İHA

Galatasaray eski Sportif Direktörü Cenk Ergün, Galatasaray-Başakşehir maçıyla ilgili olarak, “Ben bir beraberlik çıkacağını ön görmüyorum. Büyük ihtimal Galatasaray kazanır” dedi.

Cenk Ergün

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, açıklamalarda bulundu. Galatasaray- Başakşehir maçı hakkında görüşlerini belirten Ergün, sezonun dönüp dolaşıp son final maçına kaldığını belirterek, “Ben bir beraberlik çıkacağını ön görmüyorum. Büyük ihtimal Galatasaray kazanır. Başakşehir’in de şansı var. Tahminim yarın bir şampiyon çıkacağı yönünde” ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRAZ FAZLA HAKEM KONUŞUYORUZ"

Cüneyt Çakır ve hakemler hakkında konuşan Ergün, “Cüneyt Çakır’ı bütün spor kamuoyu olarak Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası maçlarında takip ettik ve canlı da izledim Cüneyt hocayı. Türk futbolunu en yüksek seviyede temsil eden bir hakem kendisi. Ne oyuncular ne de başkası bu seviyeye ulaşamadı. Biz biraz fazla hakem konuşmalarına olayı endeksledik. Haftanın ilk üç günü hangi hakem atanacak diye konuşuyoruz. Atamadan sonra atanan hakem nasıl performans gösterir, maçtan sonra hakem performansını değerlendiriyoruz. Seneye de benzer hakem ve büyük ihtimalle aynı MHK ile sezon başlayacak. Yine biz aynı şeyleri konuşuruz. Hepimiz biliyoruz 2024’den itibaren Avrupa kupalarında değişiklik olacak. Bizim ülke gündemine bunu taşımamız lazım. Bankalar Birliği’nin katkılarıyla kulüplerin finansal durumlarının gündem olması lazım. Hayati konularımız bunlar. Bunları tamamlarsak hakem tartışmak daha mantıklı olacaktır. Bunları yapmadığımız için bu tartışmalarda bir yere varamıyoruz” dedi.

"GALATASARAY'IN TRANSFERLER İÇİN OYUNCU SATABİLMESİ LAZIM"

Galatasaray veya Başakşehir’in şampiyon olması durumunda yaşanacaklara değinen Cenk Ergün, “Şampiyonlukta Başakşehir'in veya Galatasaray’ın şampiyonluğu iki farklı yola çıkıyor. Başakşehir’in UEFA ile anlaşması olmadığı için gelirlerini takımlarını yenilemek için ayarlayacaktır. Yaş ve sözleşmeden dolayı ciddi bir yapılanmaya gidecekler. Galatasaray da ise her ne kadar ciddi anlamda UEFA’dan gelir olacak olsa da herkesin beklediği transferler için oyuncu satabilmesi lazım. Bunun üzerine gidişler gerçekleşirse o zaman transfer yapılır. Başakşehir şampiyon olursa hemen operasyona başlar ama Galatasaray bonservis bedelsiz yada kiralık oyunculara bakacaktır. UEFA sözleşmesi gereği oyuncu elden çıkarması gerekmekte Galatasaray’ın” şeklinde konuştu.

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