Cenk Ergün'den yardım çalışmalarına destek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde zarara uğrayan vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'da da gerekli malzemelerin toplanması Nef Stadyumu'nda sürdürülüyor. Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün ve oğlu, stadyumdaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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