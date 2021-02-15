Beşiktaş’ın Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Cenk Tosun, Gençlerbirliği karşılaşmasının 62. dakikasında Aboubakar’ın yerine oyuna dahil oldu ve 1150 gün aradan sonra yeniden Süper Lig’de boy gösterdi. Son olarak 2017-2018 sezonunda ilk yarının son haftasında Sivasspor deplasmanında boy gösteren Cenk Tosun, 23 Aralık 2017’de oynanan bu maçın ardından siyah-beyazlı forma altında Türkiye Kupası maçına çıkmış ve daha sonra da Everton’a rekor bir bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Cenk Tosun, Gençlerbirliği maçıyla birlikte tam 1150 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla Süper Lig maçında forma giydi.