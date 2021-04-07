Siyah-beyazlı ekipte bu sabah gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu negatif çıkan Cenk Tosun, Alanyaspor karşısında ilk 11'de görev yaptı.

Yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan ve bu nedenle Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayan Cenk, Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine ilk 11'de forma giydi.

Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 3 yılı aşkın bir süre sonra Vodafone Park'ta forma giydi. Vodafone Park'taki son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor karşısında oynayan Cenk, daha sonra İngiltere'nin Everton takımına transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı takım, ikinci transfer döneminde Cenk'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Cenk, Beşiktaş'a kiralık olarak dönmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de görev almış, ligde Gençlerbirliği ile dış sahada oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli oyuncu, hastalık ve sakatlıktan dolayı 9 maçta kadroda yer alamamıştı.

Cenk Tosun'un forvet hattında görev almasının ardından Vincent Aboubakar'ın sakatlığında Kasımpaşa maçında forvet hattında görev yapan ama fazla etkili olamayan Cyle Larin, bu sezonki diğer maçlarda olduğu gibi Alanyaspor karşısında orta sahanın solunda görev aldı.