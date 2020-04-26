Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren Cenk Tosun gündeme dair açıklamalar yaptı. Everton'a transfer olduğu dönemdeki kulüp menajeri Sam Allardyce'ın antrenman metotlarını anlatan milli yıldız samimi itiraflarda da bulundu. Irmak Kazuk'un sosyal medyada canlı yayına konuşan Cenk, "İngiltere'ye ilk geldiğimde Everton'da Sam Allardyce görevdeyken biz pazartesi-salı ağır idman yapıp, çarşamba izin veriliyordu. Perşembe-cuma yine idman yapıp, cumartesi maça çıkıyorduk. Pazar yine izin oluyordu. Böyle bir şey Türkiye'de imkansız." ifadelerini kullandı.

Çalışmalara dair detaylar veren Cenk Tosun, "Pazartesi günü ilk idmanımızı yapıyorduk. Salı günü idmandan sonra alt vücuda giriyorduk. Girmezsen para cezası alıyordun. Çarşamba izin oluyordu. Perşembe yine ağır idman. İdmandan sonra üst vücuda giriyorduk. Cuma ter idmanı, cumartesi maç günü." dedi.

Stoke City deplasmanında attığı gollerin ve babasının tezahüratlara eşlik etmesinin kendisini gururlandırdığını belirten Tosun, "Soğuk, karlı bir Pazar günü Stoke deplasmanında 2-1 kazandığımız maçta 2 gol atmıştım. Taraftarlar beni bağrına basmıştı. Babam da gelmişti deplasmana. Babam da onlarla birlikte tribünde o şarkıları söylüyordu. İnanılmaz gurur vericiydi." diye konuştu.

Cenk Tosun, Premier League'de en beğendisi isimleri de açıkladı. Cenk, en beğendiği savunma oyuncusunun Virgil van Dijk, en beğendiği orta sahanın Kevin De Bruyne ve en beğendiği forvetin Sergio Agüero olduğunu dile getirdi.