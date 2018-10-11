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Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!

Cenk Tosun'un Beşiktaş'ın kendisini istediği yönünde çıkan haberler hakkında konuştu. Milli futbolcunun "Eğer Beşiktaş beni isterse ben seve seve gelirim. Beşiktaş benim yuvam" dediği öne sürüldü

11 Ekim 2018 Perşembe, 11:02 | Güncelleme:

Cenk Tosun Ada basınında çıkan, " Beşiktaş Ocak'ta Cenk'i kiralayacak" haberlerine cevap verdi.... Takvim'in haberine göre; Milli futbolcunun yakın çevresine "Bu haberleri ben de okudum. Şu anda Everton'da kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Bu sezona iyi bir başlangıç yapmadım. Ancak gelecek haftalarda daha iyi olacağımı düşünüyorum. Eğer Beşiktaş beni isterse ben seve seve gelirim. Beşiktaş benim yuvam. Ancak ortada resmi bir teklif olmadan konuşmak doğru değil. Her şey yakında netleşir" dediği gelen bilgiler arasında..

GELİŞMELER YAKINDAN İZLENECEK

Beşiktaş Yönetimi'nin Cenk Tosun'un durumunu dikkatle takip ettiği ve gelişmelere göre milli futbolcu için Ocak ayında harekete geçilebileceği öğrenildi.

Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde, "Cenk bizim çocuğumuz. Eğer Everton'da mutlu değilse ve biz de anlaşma sağlarsak bu iş olur" yorumunu yaptığı ortaya çıktı.

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