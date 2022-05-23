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Cenk Tosun, Everton'a veda etti!

Milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4,5 yıl formasını giydiği Everton'dan ayrıldığını açıkladı

Cenk Tosun, Everton'a veda etti!
İHA

Beşiktaş'tan 2017-2018 sezonunun devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a 28 milyon euroya giden ve 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Cenk Tosun, sözleşmesinin son bulmasıyla birlikte Everton'a veda ettiğini açıkladı. 30 yaşındaki yıldız oyuncu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formundan uzak bir performans sergilemişti.

Cenk Tosun'un sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili Everton ailesi, burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi. Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton’ın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım. Kendinize iyi bakın."

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