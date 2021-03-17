Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i 3-2 yenerek finale yükselirken sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cenk Tosun da mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Milli futbolcu yarı final karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sakatlığıyla ilgili konuşan Cenk Tosun, tam olarak iyileştiğini ve hafta sonu oynanacak derbide kadroda olacağını dile getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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