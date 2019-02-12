Türkiye'ye gelen ve arkadaşları ile buluşmak için alışveriş merkezini tercih eden Tosun, eşiyle geldiği alışveriş merkezinde tek başına poz vermeyi tercih etti.

Gazeteciler ile selamlaşan ve dostlarının yanına giden ünlü futbolcu, öğle yemeği için bir restorana geçti. Yerli ve yabancı futbol severlerin yoğun ilgisi ile karşılan Cenk Tosun bol bol fotoğraf çekinip, imza dağıttı.