Cenk Tosun maçı tribünden takip etti

Beşiktaş’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği eski yıldızı Cenk Tosun, Konyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. 31 Ocak Pazar günü kendisini ve ailesini taşıyan özel jetle Türkiye’ye gelen yıldız golcü, İngiltere’den geldiği için karantinaya girmişti. Karantina süreci biten Cenk Tosun, Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması için Vodafone Park’a geldi. Yıldız futbolcu bu hafta takımla birlikte çalışmalara da başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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