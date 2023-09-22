Cenk Tosun, Quaresma ve Bobo'yu yakaladı
Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 12. golünü kaydetti.
Giriş: 22.09.2023 - 01:19 Güncelleme: 22.09.2023 - 01:19
Karşılaşmada Beşiktaş'a bir puanı getiren kritik golü atan milli oyuncu, böylece siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında ikinci basamağı paylaşan Bobo ile Ricardo Quaresma'yı yakaladı.
Oktay Derelioğlu, 14 golle siyah-beyazla formayla Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.
Cenk Tosun, ayrıca bu sezon ise ilk kez gol sevinci yaşadı.