Beşiktaş’ta Alanyaspor ile oynanacak olan kritik maç öncesinde gözler Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz’de. A Milli Takım’da 28 Mart’ta yapılan Covid-19 testlerinde pozitif bulguya rastlanan 2 futbolcunun karantina süreci başlamış ve her 2 oyuncu da Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyememişti. Karantina süreci bugün itibariyle dolan ve yarın teste girecek olan 2 futbolcunun durumu maç gününde belli olacak. TFF’nin talimatnamesine göre testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak olan PCR testinin negatif olması durumunda 11. günde sahaya dönmelerine izin veriliyor. 28 Mart’ta A Milli Takım kampında test olan 2 futbolcunun karantina sürecinde bugün 10. gün. Her iki futbolcu da yarın sabah yapılacak olan test sonuçlarının negatif çıkması durumunda Alanyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.

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