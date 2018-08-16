Cenova'da çöken köprünün eşiğinde kalan kamyoncu: Arkamdaki araba sollayınca yavaşlamıştım
İtalya'nın Cenova kentindeki Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a ulaşırken olaydan sağ kurtulanlar yaşadıklarını anlattı. Bir kurtulan yaşadıklarını 'Kıyamet filmleri gibiydi' sözleriyle anlattı. Olayla ilgili soruştrma başlatılırken bir savcı ise, "Bu kader değil insan hatasıdır" diye konuştu.
16.08.2018 - 11:57 | Güncelleme:
İtalya'nın Cenova kentindeki A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a ulaşırken olaydan sağ kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.
Yıkılan Morandi Köprüsü'nden gelen en çarpıcı görüntülerden birinde, farları açık şekilde köprünün eşiğinde kalan mavi-yeşil renkli bir kamyon görülüyordu. Bu kamyonun şoförünün büyük şans eseri sağ kurtulduğu ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kamyon bir süpermarkete ürün taşıyordu.
Kamyonun 37 yaşındaki şoförü, köprünün gözleri önünde çöküşüne ve araçların boşluğa yuvarlanışına tanık olduktan sonra şok içinde kamyonun sahibini aradı. İsmi açıklanmayan şoför, işverenine yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Üst geçide yeni girmiştik ki arkadan gelen bir araba beni solladı. Çok yağmur yağıyordu, hızlı gitmek mümkün değildi. Arkadaki araba önüme geçince aradaki mesafeyi açmak için yavaşladım, çünkü o yağmurda fren yapmak mümkün olmazdı. Görüş mesafesi azdı. Derken her şey sarsılmaya başladı. Önüme geçen araba bir anda gözden kayboldu, bulutların arasında kaybolmuş gibiydi. Yukarı baktım ve köprünün direğinin devrildiğini gördüm. Hemen frene asıldım. Önümde bir boşluk oluştuğunu görünce içgüdüsel olarak geri vitese aldım, o cehennemden kaçmak istiyordum. Her şeyin yıkıldığını anladım, kaçmam gerektiğini anladım. Kamyondan inip kaçtım. Korkunç bir yağmur vardı. Gördüğüm diğer şoförlere de kaçmalarını söyledim. Nasıl mümkün olabildi bilmiyorum ama hayattayım."
'Kıyamet filmleri gibiydi'
Geçmişte İtalyan birinci futbol ligi Serie A'da yer alan Cagliari takımında oynayan futbolcu Davide Capello ise arabasıyla boşluğa düştükten sonra sağ kurtuldu. Halen amatör ligde oynayan ve itfaiyecilik yapan 33 yaşındaki Capello, metrelerce yükseklikten düştükten sonra enkaz altından çıkışını şöyle anlattı:
"Bir filmin içinde gibiydim, kıyamet filmlerine benziyordu. Her taraf enkazla kaplıydı, etrafımdaki her şey yıkılıyordu, tam bir harabeydi."
Capello, köprünün üzerindeyken arabasının asfaltla birlikte yere indiğini, ancak muhtemelen köprünün direklerine yakın bir noktada olduğu için kurtulabildiğini söyledi. Capello, "Yolun çöktüğünü gördüm, büyük bir şoktu. Hala nasıl oldu da benim arabam ezilmedi anlamıyorum. Belki de bir direğe asılı kalmıştır" dedi.
İlk yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Capello'nun olayı hafif yaralarla atlattığı belirtildi.
Savcılık: Kader değil insan hatası
Öte yandan olay yerinde incelemeler yapan Savcı Francesco Cozzi, faciaya yol açmak ve ihmal sonucu çok sayıda ölüme sebebiyet vermek suçlamalarıyla soruşturma açtı. Savcı Cozzi, olayı "korkunç ve anlamsız bir trajedi" diye tanımladı ve "Bu kader değil insan hatasıdır" diye konuştu. Savcılık, çöken Morandi Köprüsü'nün proje, yapım ve bakım aşamalarında ihmal ve kusur olup olmadığını inceleyecek.
Cenova'da çöken köprüde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı
İtalya'nın Cenova kentinde otoyol köprüsü çöktü
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Cenova'da çöken köprünün eşiğinde kalan kamyoncu: Arkamdaki araba sollayınca yavaşlamıştım/cenova-da-coken-koprunun-esiginde-kalan-kamyoncu-arkamdaki-araba-sollayinca-yavaslamistim-21050952105095
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