CENTCOM: DEAŞ'ı hedef aldık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 23 Aralık tarihinde düzenledikleri bir operasyonla DEAŞ unsurlarını hedef aldıklarını duyurdu.

CENTCOM, X hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Daha önce Rusya ve Rejim güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde ortaya çıkan DEAŞ unsurlarına saldırı düzenledik. Düzenlenen saldırı sonucunda 2 DEAŞ militanı etkisiz hâle getirilirken silah yüklü bir kamyon da imha edildi." denildi.