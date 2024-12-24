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        Haberler Dünya CENTCOM: DEAŞ'ı hedef aldık | Dış Haberler

        CENTCOM: Suriye'de DEAŞ'a hava saldırısı düzenledik

        Suriye'de rejimin yıkılmasının ardından güvenliğin azaldığı bölgelerde yeniden harekete geçmeye çalışan DEAŞ unsurlarına ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki hava kuvvetleri tarafından saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucunda 2 DEAŞ militanı etkisiz hâle getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:48
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        CENTCOM: DEAŞ'ı hedef aldık
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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 23 Aralık tarihinde düzenledikleri bir operasyonla DEAŞ unsurlarını hedef aldıklarını duyurdu.

        CENTCOM, X hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Daha önce Rusya ve Rejim güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde ortaya çıkan DEAŞ unsurlarına saldırı düzenledik. Düzenlenen saldırı sonucunda 2 DEAŞ militanı etkisiz hâle getirilirken silah yüklü bir kamyon da imha edildi." denildi.

        Suriye'deki güvenlik boşluğundan istifade etmeye çalışan DEAŞ unsurlarıyla ilgili Iraklı yetkililer de açıklamada bulunmuş ve DEAŞ'ın yeniden yapılanmaya çalıştığına dair istihbaratları olduğunu dile getirmişti.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise DEAŞ'lı hükümlülerin denetiminin Şam'daki yeni yönetime devredilmesi gerektiğini ve DEAŞ ile mücadelenin YPG terör örgütünü korumak için suistimal edilmemesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulunmuştu.

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